Jarosław Kaczyński potwierdził obawy ekonomistów. "Poważny kryzys"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński uczestniczył w niedzielę w I Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia OdNowa Marcina Ociepy. Podczas swojego wystąpienia przekonywał, że przed Polską stoi niełatwy okres. - Trzeba będzie dokonać wielkiego wysiłku w sferze zbrojenia, a z drugiej strony towarzyszyć nam będzie poważny kryzys, zaburzenia gospodarcze. Na to musimy być gotowi. To jest wyzwanie dla naszej formacji, dla prawicy polskiej, dla polskich sił patriotycznych - mówił.

Jarosław Kaczyński mówi o kryzysie i Polskim Ładzie

Czarne chmury nad Polską? Świat boi się stagflacji

Warto zauważyć, że wchodzimy w okres, w którym cały świat obawia się czarnego scenariusza stagflacyjnego. Wysoka inflacja spotyka się w nim z niskim wzrostem gospodarczym. Właśnie taki obraz narysowała na ten rok agencja Fitch dla Polski. Zakłada ona, że PKB w 2022 r. urośnie o 3,3 proc., podczas gdy ceny wzrosną aż o 10 proc. Co więcej, według Fitch RPP podniesie stopę referencyjną do 5 proc. i utrzyma ją na tym poziomie co najmniej do końca 2023 r.