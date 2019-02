Eksmiliarder z długiem. Oto, jak pikował kurs Ryszarda Krauzego

7,6 mln euro - tyle wynosi dług biznesmena z Gdyni, który można kupić w internecie. Osoba, która oferuje sprzedaż wierzytelności , uruchomiła w tym celu strony dlugryszardakrauze.pl oraz ryszardkrauzedebt.com. A warto przypomnieć, że Ryszard Krauze przed laty był jednym z najbogatszych Polaków. Co roku pojawiał się na liście najbardziej majętnych. To już tylko przeszłość.

W latach '80 Ryszard Krauze pracował w Centrali Handlu Zagranicznego Polservice. Jeszcze przed 30-tką wyjechał do pracy w RFN. Zarobione tam 35 tys. dolarów zainwestował w Polsce w niewielką firmę komputerową – Prokom. W kolejnych latach stał się jej właścicielem.

Czas transformacji był kluczowy zarówno dla rozwoju firmy, jak i budowania przez Krauzego jego pozycji. W 1991 roku Prokom dostał kontrakt na obsługę informatyczną pierwszych całkowicie wolnych wyborów do Sejmu. To była trampolina do kolejnych zleceń. Firma tworzyła systemy m.in. dla ZUS-u, NIK-u, Poczty Polskiej i KGHM-u.