Eksplozja przy granicy polsko-ukraińskiej. "Weryfikujemy przesłanki użycia artykułu 4"

Według nieoficjalnych informacji doszło do uderzenia rakiet na terenie Polski, które najprawdopodobniej było nieintencjonalne. Informacji tej jednak nie potwierdza rząd. - Dzisiaj miała miejsce eksplozja, w wyniku której zginęło dwóch obywateli Polski - lakonicznie poinformował Piotr Müller po posiedzeniu Biura Bezpieczeństwa Narodowego ( BBN ).

Polska myśli o kolejnych krokach

Rzecznik rządu potwierdził, że obecnie na miejscu trwają prace służb. Nie udzielił on dalszych informacji z uwagi na "delikatność" tematu. Następnie poinformował, że polskie władze "weryfikują przesłanki" użycia artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego. Artykuł ten brzmi następująco:

Do zdarzenia doszło około godziny 15.40

Do eksplozji doszło we wtorek przy suszarni zboża w Przewodowie na Lubelszczyźnie. - Do zdarzenia doszło około godziny 15.40 na wadze najazdowej, gdzie ciągniki wjeżdżają z towarami - poinformował w rozmowie z Radiem Lublin dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.