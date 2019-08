Ekspresówka z Suwałk do granicy państwa. Wkrótce nowy przetarg

Nowy wykonawca został wyłoniony dwa miesiące po tym, jak poprzedni odstąpił od umowy . Pizzarotti zaprojektuje i wybuduje 24-kilometrowy odcinek S61 od końca obwodnicy Suwałk do Budziska (granica z Litwą). Wkrótce ponowny przetarg na drugi odcinek S61 pomiędzy węzłami Podborze - Śniadowo, na którym rozwiązano umowę z wykonawcą, informuje dyrekcja w komunikacie.

GDDKiA zaznacza, że dokumentacja przetargowa trafiła we wtorek do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach.