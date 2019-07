Budowa dróg to tylko kłopot. Polskie firmy rosną w siłę, unikając tych kontraktów

Przecież tylko w latach 2004-2014 wydatki Krajowego Funduszu Drogowego wyniosły 132,7 mld zł, z czego 98,6 mld zł poszło na drogi. W Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 przewidziano z kolei do wydania 135 mld zł. Do połowy 2019 r. podpisano kontrakty na 92 mld z tej puli.

A ile zbudowaliśmy w tym czasie kilometrów? Od 2004 r. do 2019 r. w Polsce oddano do użytku 1155 km autostrad, 1990 km dróg ekspresowych i 1554 km dróg krajowych.

Hiszpanie potrafili

- Jedną z nich jest Erbud o obrotach przekraczających 2 mld zł, Unibet z podobnymi obrotami czy Mirbud - ponad miliard obrotu - mówi money.pl Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Dlaczego jednak nie udało się przy takich wydatkach na infrastrukturę zbudować polskiej firmy budowlanej, która mogłaby się równać z europejskimi? Ci najwięksi na kontynencie - ACS czy Vinci - mogą się pochwalić obrotami rzędu 5-6 mld euro rocznie (to ok. 21 - 25 mld złotych).

- Te trzy polskie firmy, które wymieniłem, łączy to, że mają zdywersyfikowany portfel inwestycyjny i unikały zamówień związanych z infrastrukturą i publicznego zamawiającego. Tymczasem w budowlance mamy zdecydowanie więcej smutnych historii niż tych opisujących sukces, a przecież w ostatnich latach w budownictwie najwięcej wydaliśmy na infrastrukturę - mówi Styliński.

Gdzie tkwi błąd?

- Polska nie przygotowała się do tak ogromnych wydatków. Instytucje nie miały narzędzi, by w sposób właściwy zamawiać i rozstrzygać przetargi. Nie opracowano wzoru umowy, która dzieliłaby równo ryzyko między zamawiającym a wykonawcą. Wszystkie kraje UE to mają, a u nas umowy stworzyli publiczni inwestorzy sami dla siebie: zatrzymując po swojej stronie wszelkie prawa, a na wykonawców przerzucając wszystkie obowiązki i ryzyka - mówi Marek Michałowski.