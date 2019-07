Energopol upada. "Za dużo chcieli robić na wielu frontach budowlanych"

Jak już pisaliśmy w money.pl, Energopol Szczecin złożył w tamtejszym sądzie wniosek o upadłość. To oczywiście zła informacja dla sektora, w którym upadłości zdarzają się aż nazbyt często. Nie jest to jednak dla ekspertów duże zaskoczenie.

Według Euler Hermes to bardzo trudny rok dla budowlanki. Tylko w maju tego roku, odnotowano 8 bankructw firm budowlanych. Przed rokiem w tym samym czasie były tylko 2.

- Przyglądaliśmy się Energopolowi od dłuższego czasu. Za dużo płynności i gotówki tam nie było i już rok temu wycofaliśmy się z zaangażowania i ubezpieczeń dla tej firmy. Uważaliśmy, że rozwija się na zbyt wielu frontach, próbując swoich sił w projektach oderwanych od technologii hydrotechnicznych - mówi money.pl Tomasz Starus, członek zarządu Euler Hermes odpowiadający za ocenę ryzyka.

Zdaniem naszego rozmówcy, wniosek o upadłość nie oznacza jeszcze końca tej polskiej firmy z olbrzymimi tradycjami. - Może się okazać, że rządzącym nie uśmiecha się w roku wyborczym upadłość tak znaczącej firmy realizującej ważne projekty. Podobnie było z PBG S.A., która budowała gazoport i była rządowo wspierana, by doprowadzić projekt do końca - dodaje Starus.

Firma z tradycjami

Gdyby jednak spółki nie udało się uratować, byłby to wyjątkowo smutny koniec imponującej opowieści. Historia Energopolu łączy się bowiem bezpośrednio z polską historią. Jako specjalistyczna firma hydrotechniczna zaczęła działać na ziemiach odzyskanych - tuż po II wojnie światowej. W 1949 powstało państwowe przedsiębiorstwo PPB Hydrotest. Ówczesnym największym wyzwaniem stojącym przed firmą była odbudowa zniszczonej infrastruktury portów i stoczni.

Potem spółka wielokrotnie zmieniała nazwy. W 1975 roku była to Hydrobudowa 11, a chwilę potem Przedsiębiorstwo Morskiego Budownictwa Hydrotechnicznego Energopol – 5. W czasach późniejszego PRL firma budowała m.in. bazę Floty Bałtyckiej ZSRR i zewnętrzny system chłodzenia elektrowni nuklearnej w Kursku.

W 1990 roku doszło do transformacji firmy z przedsiębiorstwa państwowego w przedsiębiorstwo prywatne - Energopol Szczecin S.A. Na swojej stronie internetowej spółka informuje, że "krach w gospodarce zmusił nas do zaadaptowania naszego profilu działalności do wymagań rynkowych".

To konieczne otwarcie się na nowe profile działalności oznaczało włączenie się Energopolu w walkę o przetargi drogowe, mostowe, jak i również kolejowe. Paradoksalnie to właśnie - jak zauważył Tomasz Starus z Euler Hermes - mogło doprowadzić do trudnej sytuacji w firmie.

Nowe wyzwania

Energopol zaangażował się w budowę i modernizację autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych i lokalnych. Spółka na liście dokonań ma m.in budowę drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z mostem przez Bug i drogę ekspresową nr 7 na odcinku Olsztynek-Nidzica wraz z obwodnicą Olsztynka.

Firma zbudowała również centra handlowe dla sieci Makro Cash & Carry i Carrefour. Wśród innych projektów może się też pochwalić budową Centrum Nowych Technologii Medycznych PUM w Szczecin, Bazą Promów Morskich i terminalem promowym w Świnoujściu.

W ramach swojej historycznie uzasadnionej działalności spółka wybudowała też liczne porty morskie i przystanie m.in. Szczecina, Świnoujścia, Dziwnowa, Międzyzdrojów, Mrzeżyna, Kołobrzegu, Ustki, Łeby, Gdyni, Gdańska i Sopotu.

Wniosek o upadłość stawia pod znakiem zapytania realizację kilku innych ważnych inwestycji.

Jedną z nich jest świnoujski tunel łączący wyspy Uznam i Wolin. Choć Energopol stanowi tylko cześć konsorcjum, to paradoksalnie miał być wybawcą. Wszystko dlatego, że przed rokiem z planów budowy wycofała się włoska firma Astaldi.

Prezydent Świnoujścia zapewnia, że problemy Energopolu nie przeszkodzą w budowie. Czy tak będzie? Pokaże czas.

Inną ważna inwestycją Energopolu jest budowa tunelu średnicowego w Łodzi. Dla tego miasta to duża rzecz, nazywana "łódzkim metrem". Plany przewidują, że dzięki tunelowi pod ścisłym centrum miasta będą mogły jechać pociągi zarówno na osi wschód – zachód jak i na osi północ – południe. Tunel ma również istotne znaczenie dla całego systemu komunikacyjnego kraju.

Rząd pomoże?

Frma powinna też ukończyć realizację obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu drogi krajowej nr 13 oraz rozbudowę węzła Kijewo na wjeździe do Szczecina, a także przebudowę odcinka autostrady A6 od węzła Szczecin Dąbie do węzła Rzęśnica. Co dalej z tymi realizacjami?

Próbowaliśmy się skontaktować z zarządem Energopolu, jednak do czasu opublikowania tego artykułu to się nie udało. O możliwe scenariusze zapytaliśmy zatem w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa.

- Na razie złożono wniosek. Nie wiadomo, co sąd z nim zrobi. Wprawdzie jest to wniosek likwidacyjny, ale nie musi oznaczać końca spółki. Tym bardziej, że dotyczy to ważnego podmiotu na polskim rynku. Wielokrotnie rządzący mówili o konieczności budowy silnych grup kapitałowych, ale widać że kolejny podmiot traci tą szansę - mówi money.pl Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

W jego ocenie pomocne może się tu okazać wsparcie państwa. - Szkoda żeby tak doświadczony podmiot przestał funkcjonować. Mam nadzieję, że Skarb Państwa pójdzie po rozum do głowy i inaczej spojrzy na problem rewaloryzacji kontraktów z publicznym zamawiającym. Koszty rosną z każdej strony, ale partner publiczny nie chce negocjować - mówi Styliński.

Jeśli jednak Energopol nie dostanie wsparcia, to jak szybko wymienia prezes Styliński, dołączy do innych dużych firm, które upadły w minionych latach - Stalo się to właśnie m.in. po realizacji kontraktów drogowych. Wtedy upadły: Wakoz, Budbaum, Hydrobudowa Gdansk, Budostal-5, Poldim, Radko i Unidex - wylicza prezes PZPB.

