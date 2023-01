Elektrownie atomowe - zalety i wady

Jak działają elektrownie jądrowe?

Polska energetyka oparta jest na elektrowniach wykorzystujących paliwa kopalne, głównie węgiel. Jednak fakt, że są one wyczerpywalne, a przy tym spalanie węgla prowadzi do zanieczyszczenia środowiska naturalnego – głównie atmosfery, powoduje, że konieczna jest całkowita zmiana w branży energetycznej. Alternatywą dla produkcji energii z konwencjonalnych, kopalnych źródeł w elektrowniach jest pozyskiwanie energii z atomu dzięki elektrowni atomowej. Wielu Polaków jednak uważa, że elektrownie atomowe są ekstremalnie ryzykowne. Za przykład podaje się katastrofę w Czarnobylu.

Jak działa elektrownia atomowa? W elektrowniach tego rodzaju w specjalnych reaktorach pozyskuje się energię jądrową. Zmagazynowana w jądrze atomu energia uzyskiwana jest w ramach procesu przemiany jądrowej. Dochodzi do reakcji rozszczepienia, która polega na podziale jądra pierwiastków, zwykle uranu, na mniejsze fragmenty, czemu towarzyszy uwolnienie dużej ilości energii. Uran musi mieć wystarczająco dużo atomów nadających się do rozszczepienia, które pozwolą na wyzwolenie i następnie utrzymanie reakcji łańcuchowej. Nie wszystkie zasoby naturalne uranu nadają się do wykorzystania do produkcji energii jądrowej w elektrowni atomowej.

Działanie elektrowni atomowych jest całkowicie bezpieczne. Wcześniejsze wydarzenia, jak wybuch elektrowni w Czarnobylu czy katastrofa w Fukushimie, mogą być niepokojące, zwłaszcza dla osób, które mają mieszkać w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni atomowej. Co grozi takim ludziom? W praktyce nic, ponieważ obecnie w obiektach tego typu stosowane są rygorystyczne normy i nowoczesne technologie, jakie zostały przetestowane na całym świecie. Reaktory atomowe, w których dochodzi do reakcji chemicznych, są solidnie zabezpieczone i chłodzone, a systemy zabezpieczeń sprawiają, że nie grozi nam katastrofa.

Jakie są plusy i minusy elektrowni atomowych?

Wiesz już, jak działa elektrownia atomowa, a czy jej praca ma zalety? Czy warto budować elektrownie atomowe w Polsce, by zmniejszyć koszty pozyskiwania energii i szkodliwy wpływ obecnych elektrowni na środowisko naturalne? Okazuje się, że mają one wiele zalet. Zalicza się do nich: Ekologiczne działanie – podczas pracy elektrownia atomowa charakteryzuje się mniejszą emisją spalin do atmosfery.

Pozyskiwanie taniej energii – wytworzenie energii jądrowej jest znacznie tańsze, zwłaszcza porównując ten proces z działaniem tradycyjnych, węglowych elektrowni.

Odpady z elektrowni atomowej w większości nadają się do recyklingu.

Możliwość uzyskania niezależności i stabilności energetycznej – obecnie rosną ceny energii w odpowiedzi na wysokie ceny gazu, ropy czy węgla, a niestabilna sytuacja geopolityczna stwarza ryzyko kryzysu energetycznego, który odczują i polscy odbiorcy; budowa elektrowni atomowych może zwiększyć stabilność i niezależność dla sektora energetycznego.

Stopniowe odchodzenie od węgla w branży energetycznej – to korzystne działanie, ponieważ elektrownie atomowe dają alternatywę względem paliw kopalnych.

Bezpieczeństwo działania – wbrew pozorom funkcjonowanie elektrowni atomowych nie wiąże się z ryzykiem toksycznych wycieków, które mogłyby skazić środowisko w promieniu wielu kilometrów od elektrowni.

Kreowanie nowych miejsc pracy dla fachowców od energetyki atomowej. Z pewnością elektrownie atomowe odznaczają się wieloma plusami, ale nie są wolne od wad. Do tych ostatnich zaliczyć można: Koszty realizacji inwestycji – budowa elektrowni atomowej jest kosztowna. Eksperci szacują, że pierwsza w Polsce będzie kosztować w granicach aż 40-50 mld zł.

Nawet 300-letni okres radioaktywności odpadów z elektrowni atomowych – w porównaniu z OZE to poważna wada, ale jeśli chodzi o porównanie z elektrowniami węglowymi, to stosunkowo krótki czas rozkładu.

Trudności z dostępnością uranu – Polska nie ma własnych złóż uranu, dlatego na potrzeby funkcjonowania elektrowni atomowych trzeba będzie go importować, np. z Kanady, USA, Australii czy Kazachstanu, a jego cena rośnie.

Zagrożenie atakami terrorystycznymi – celem działania terrorystów w ostatnich latach są elementy infrastruktury krytycznej, do których zalicza się elektrownie atomowe.

Braki w wykształconej kadrze niezbędnej do obsługi elektrowni atomowej.

Zagrożenie katastrofą – choć niskie, to jednak nadal istnieje.

Kiedy w Polsce powstanie elektrownia atomowa?

Od lat trwa dyskusja o tym, by wybudować w Polsce elektrownię produkującą energię jądrową. Kiedy powstanie? Planowane jest wybudowanie i uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej do 2033 roku. Sformułowany przez rząd program zakłada budowę 6 bloków o łącznej mocy do 9 GW. Powstać ma elektrownia atomowa "Lubiatowo-Kopalino" w gminie Choczewo na Pomorzu.

