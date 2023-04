Będą wywłaszczać pod budowę elektrowni szczytowo-pompowych. Sejm poparł ustawę

Za ustawą o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących zagłosowało 304 posłów. Przeciwko opowiedziały się 124 osoby, a kolejne 12 – wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu .

Miejscowe plany nieważne, gdy chodzi o elektrownię szczytowo-pompową

Zgodnie z zapisami ustawy do 30 czerwca 2024 r. planowanie i realizacja inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych spełniają wymagania Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej 2022/2577. To dokument, który ma na celu przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii .

Co to oznacza? Decyzja o ustaleniu lokalizacji dla elektrowni szczytowo-pompowych będzie wydawana bez względu na to, czy istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Decyzja taka jednocześnie wiązać będzie właściwe organy przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania.