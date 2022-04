Elon Musk przejmuje Twittera. Miliarder dostał ostrzeżenie z Brukseli

kkk 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

wedlug pelnych frustracji i kompleksow "nie-lewakow" "wolnosc slowa" to brak ograniczen w nawonawwyrazaniulywaniu do poparcia pisiadania broni (zajeb...y pomysl, rzeczywiscie), wyrazaniu wlasnego rasizmu, agresji, populizmu, podmaslania ludziom o niezbyt wysokim ilorazie inteligencji, uwielbiajacych "wylaczac tv i wlaczac myslenie", co w rzeczywistosci polega na zamianie przynajmniej w czesci zweryfikowanych tresci na stek najprzerozniejszych bzdur (ja, dziki masazysta, na pewno znam sie lepiej niz epidemiolig: chca nas wyeliminowac! nie, sorry! chca na nas zarobic! (ale co, jesli ich wyeliminuja?... to jak zarobia na szczepionkach? takich sprzecznosci w "rozumowaniu" tych "myslacych" jest mnostwo i to przeraza i przygnebia)