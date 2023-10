Elon Musk zamieścił wpis o amerykańskich bazach wokół Iranu. X uznał, że wprowadza w błąd

Wpis Muska "wprowadza w błąd"

Wpis ten wywołał błyskawiczne reakcje użytkowników serwisu, którzy wskazali, że Elon Musk wpisuje się w narrację autorytarnych reżimów. Swoje trzy grosze dorzucili weryfikatorzy treści platformy X (należącej do Elona Muska), którzy wskazali, że wpis może "wprowadzać w błąd".

Musk w ogniu krytyki, mówi o "żartobliwym memie"

Sam miliarder odniósł się do wpisu i stwierdził, że udostępniony przez niego obrazek "to oczywiście żartobliwy mem". Zaraz jednak dodał, że "jest w nim więcej niż ziarno prawdy". Zaapelował też, by starać się patrzeć na poszczególne kwestie z punktu widzenia innych.