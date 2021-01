Emeryt ma zapłacić 65 tys. zł podatku. Dwa sprzeczne wyroki tego samego sądu

- To się w głowie nie mieści. Już nie mamy sił - mówi money.pl zdenerwowany Bogusław Żukowski z okolic Węgorzewa. Nasz rozmówca jest winien fiskusowi 65 tys. zł. I to mimo ok. 100 wyroków potwierdzających, że ulga meldunkowa była pułapką na uczciwych podatników.

- Skarbówka zażądała 112 tys. zł. Poszliśmy do sądu z wnioskiem o umorzenie tej należności. Sprawę i kwotę podzielono na dwa oddzielne postępowania. Żona wygrała, ja przegrałem. Orzekał ten sam sąd, a sprawy są identyczne, bo to przecież to samo wspólne mieszkanie i ten sam zmyślony, wyssany z palca podatek - nie kryje żalu 68-latek.

- Nawet w skarbówce, która przecież przez lata nas ścigała za tę ulgę, dziwili się jak to możliwe - dodał.

Żeby było ciekawiej, to w obu składach orzekających zasiadała ta sama sędzia. Raz uznała, że interes społeczny nakazuje umorzyć żądanie skarbówki w stosunku do żony Żukowskiego. W uzasadnieniu wyroku dla Bogusława nie zauważyła interesu społecznego i wniosek o umorzenie należności został oddalony.

- Nie jest rolą rzecznika prasowego dokonywanie orzeczeń sądu. Do tego jest powołany sąd wyższej instancji. Wyrok z uzasadnieniem został już przesłany pełnomocnikowi strony skarżącej. Data doręczenia otworzy termin do zaskarżenia tego wyroku - mówi money.pl sędzia WSA w Olsztynie Alicja Jaszczak-Sikora, pełniąca również funkcję rzecznika.

Oznacza to zatem, że przy dokładnie takiej samej sprawie, odnoszącej się do tej samej należności podatkowej, tego samego mieszkania, tego samego małżeństwa, które je sprzedało, ten sam sąd i ta sama sędzia wydała dwa wzajemnie sprzeczne wyroki.

Niestety nie możemy jej zapytać o powody podjęcia takiej decyzji. Rzeczniczka WSA zapowiedziała, że jest jedyną osobą w WSA w Olsztynie, która kontaktuje się z mediami.

Wyrok żony Żukowskiego jest już prawomocny. Fiskus nie zdecydował się zaskarżać wyroku WSA i zrezygnował z dalszego domagania się uiszczenia podatku.

Czym była ulga meldunkowa ?

Bogusław z żoną i tysiącami Polaków zostali zmuszeni do zapłacenia podatku, którego nie musieli płacić. Sądy potwierdzają to od 2017 roku.

Według MF w Polsce mamy ok. 18,6 tys. "ulgowiczów". Chodzi o osoby, które nabyły, dostały w darowiźnie bądź odziedziczyły mieszkanie w latach 2007-2008, były w nim zameldowane przez ponad rok i przed upływem 5 lat od nabycia lub odziedziczenia sprzedały je i nie dostarczyły do skarbówki oświadczenia o tym, ze były tam zameldowane.

Dodajmy, oświadczenia zupełnie niepotrzebnego, bo potwierdzającego jedynie to, o czym skarbówka doskonale wiedziała. Tak właśnie sądy w całej Polsce uzasadniały wyroki korzystne dla "ulgowiczów".

Zanim jednak ta linia orzecznicza się ugruntowała, zapadały różne wyroki. W całej sprawie panował potworny bałagan. Do pracy wzięła się wtedy Fundacja Praw Podatnika (FPP), która zaczęła reprezentować "ulgowiczów" przed sądem, wspierając ich działania przygotowywaniem właściwych wniosków do sądu i pomocą prawną.

Skarbówka odpuściła

W listopadzie 2018 r. po kolejnych wygranych sprawach w sądzie i naszych artykułach na ten temat, fiskus w końcu zmienia postępowanie. Wiceszef KAS w specjalnej instrukcji dla podległych mu urzędów nakazał zaprzestać urzędnikom ścigania "ulgowiczów" których jedynym wykroczeniem było niedostarczenie oświadczenia.

Pan Bogusław mieszkanie służbowe wykupił w 2007 roku. Cztery lata później sprzedał je i był zapewniany w urzędzie skarbowym, że nie musi płacić żadnego podatku, bo jest tzw. ulga meldunkowa. Nikt nic nie mówił o oświadczeniu. - Poza tym co miałem tam napisać? Przecież mieszkałem w sprzedanym mieszkaniu 27 lat i co roku niosłem PIT z adresem do fiskusa - denerwuje się.

Jednak w 2015 r. urząd zażądał od niego pieniędzy. - Z żoną jesteśmy emerytami. Postanowiliśmy, że nic nie będziemy płacić, bo to nieuczciwe. Poza tym skąd mam wziąć 65 tys. zł? Z emerytury? - pyta rozżalony Bogusław.

Inne standardy

O komentarz do sprawy pana Bogusława pytamy Marka Isańskiego, prezesa Fundacji Praw Podatnika, dzięki której udało się w Polsce zmienić linię orzeczniczą w sprawie tego zmyślonego podatku.

Isański przywołuje to przykład Holandii, gdzie z powodu błędnego orzecznictwa rząd podał się do dymisji. Oba skandale podatkowe są bardzo podobne. W Holandii skarbówka, mimo nadzoru rządu, zaczęła wszczynać wobec ok. 10 tys. rodzin pobierających zasiłki na dzieci bezpodstawnie postępowania o wyłudzenia.

- Rząd jak tylko zauważył swój błąd, od razu zwrócił zabrane pieniądze, przeprosił rodziców, wypłacił odszkodowanie po 30 tysięcy euro każdej rodzinie. To nie zmniejszyło krytyki, więc podał się do dymisji - mówi Isański.

Nie o dymisję tu jednak chodzi. - Bardziej o świadomość, że nieodległy kraj całkiem inaczej podchodzi do obywateli i ich praw. To pokazuje, jak wielka dzieli nas przepaść - gorzko puentuje.