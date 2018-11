podatki Krzysztof Janoś 2 godziny temu

Sukces FPP i money.pl. Tysiące Polaków, którzy stracili miliard zł w zmyślonym podatku, mogą odzyskać pieniądze

Samotnej matce z Olsztyna po naszym artykule i interwencji FPP, fiskus zwrócił niesłusznie naliczony podatek. Wiele wskazuje na to, że ofiary ulgi meldunkowej, już po zamknięciu spraw, nie są bez szans. Potwierdza to też pismo wiceszefa KAS do podległych mu urzędów.

