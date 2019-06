Emilewicz o porozumieniu klimatycznym: "Redukujmy emisję w sposób do udźwignięcia przez gospodarkę"

- Wspólnie z ministrem Szymańskim prezentowaliśmy nasze stanowisko do unijnej polityki przemysłowej. Jesteśmy jednym z pierwszych krajów, które to stanowisko przygotowało i dziś wysłaliśmy je do KE. I w tym stanowisku, przyjętym przez Komitet ds. Europejskich przed Radą w ubiegłym tygodniu, zapisaliśmy cztery podstawowe cele, jakimi się powinna kierować polityka przemysłowa, w tym jeden cel dotyczący klimatu. I w tym celu klimatycznym zapisaliśmy konieczność powołania Funduszu transformacji energetycznej, który pozwoli podnieść konkurencyjność europejskiej gospodarki i takim krajom jak Polska pozwoli dostosować się do celu klimatycznej neutralności. Czy to będzie rok 2050, czy nieco później, jest kwestią negocjacji - powiedziała minister Emilewicz.