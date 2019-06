gospodarka oprac. Witold Ziomek 22 minuty temu

Greenpeace wyświetla twarz Mateusza Morawieckiego na elektrowni w Bełchatowie. Ekolodzy mają krótki komentarz

To reakcja na zablokowanie zobowiązania UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. - Na zdjęciach z nocnej projekcji aktywistów można dojrzeć dwóch największych niszczycieli klimatu w Polsce - mówią aktywiści. Według ekologów to sama elektrownia i premier, którego ostatnie decyzje nie spodobały się Greenpeace.

