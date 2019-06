Szczyt UE. Polska zablokowała wnioski dot. neutralności klimatycznej

Polska, Czechy, Węgry i Estonia nie zgodziły się na wnioski końcowe, które mówiły o dojściu Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej do 2050 r. Chodzi o neutralność węglową.

- Doprowadziliśmy do tego, że w konkluzjach nie został ujęty rok 2050 jako data graniczna. W ten sposób zabezpieczyliśmy interesy polskich obywateli i uniknęliśmy narażania ich na dodatkowe koszty i opodatkowanie - powiedział premier w Brukseli. Większość krajów członkowskich chciała, żeby obecny szczyt UE zobowiązał Komisję Europejską i radę UE do stworzenia ram transformacji, jaką Europa musi przejść, aby dojść do neutralności klimatycznej.