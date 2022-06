Energia wiatrowa — czy opłaca się w nią inwestować?

Obecnie elektrownie wiatrowe należą do jednych z najpopularniejszych źródeł produkcji energii na ogromną skalę. Chiny, USA czy Niemcy to kraje, które mogą pochwalić się największą zainstalowaną mocą wiatrową. Wiatr to odnawialne źródło energii, z którego korzystamy coraz chętniej. Stale przybywa farm wiatrowych, jednak czy są to inwestycje bezpieczne dla środowiska? Czym jest energia wiatrowa i jakie są jej wady?