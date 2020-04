Epidemia koronawirusa. W Chinach maseczki rozdają banki, w Polsce robi to cukiernia

Pandemia koronawirusa uderzyła w małe biznesy. Obostrzenia sanitarne wynikające z konieczności izolacji sprawiły, że wielu usługodawców musiało zmienić sposoby funkcjonowania i sięgnąć po inne sposoby przyciągnięcia klientów. Niewielka cukiernia na wrocławskim Tarnogaju postanowiła, do każdego kupionego w nich ciastka, w prezencie dodać bawełniane maseczki wielorazowego użytku.

- To właściwie nie mój pomysł, a pań z Centrum Aktywności Tarnogaju, które sprezentowały mi uszyte przez siebie maseczki - wyjaśnia money.pl Iwona Habza, właścicielka Habza Cafe. - Od pewnego czasu współpracuję z Centrum, udostępniając im lokal na spotkania.

Akcja trwać miała do końca marca, co wychwycili użytkownicy portalu wykop.pl. Obecnie, jak możemy dowiedzieć się ze strony internetowej, sklep wprowadził je do regularnej sprzedaży.