Ernest Bejda łączy funkcje. Członek zarządu PZU jest też funkcjonariuszem CBA

Serwis tvn24.pl przypomina, że Ernest Bejda oficjalnie rozstał się z CBA w atmosferze skandalu. Było to pokłosiem historii kasjerki, która miesiącami wynosiła pieniądze w reklamówkach z agencji . Kobieta łącznie ukradła 9 mln zł , co wyszło na jaw w 2020 r. za sprawą dziennikarzy.

Ernest Bejda został powołany do zarządu PZU 5 maja 2020 r . Zajmuje się tam obszarami: zarządzania projektami, bezpieczeństwa, zakupów, operacji ubezpieczeniowych oraz rozwoju biznesu. Oprócz tego zasiada też w radzie nadzorczej Alior Banku (PZU ma w nim udziały), jak również w radach nadzorczych spółek PZU Centrum Operacji i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU. Nie pobiera jednak z tego tytułu wynagrodzenia, gdyż zakazują tego regulaminy PZU.

Bejda łączy pracę w PZU z CBA

Wydawało się jednak, że rozstał się on z CBA i poszedł do państwowej spółki. Okazuje się, że prawda jest jednak inna.

Dziennikarze serwisu zapytali się o to: ministra-koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka , CBA oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zapytani jednak odmówili odpowiedzi "ze względów bezpieczeństwa".

Po pytaniach w tej kwestii do PZU odpowiedział sam zainteresowany. – Właściwe organy wiedziały, że jestem oddelegowanym funkcjonariuszem. Tak spółka, jak służba z tej formuły odnosiły i odnoszą wymierne korzyści. Dotyczą one obszaru bezpieczeństwa, za co odpowiadam w zarządzie, zatem nie mogę mówić o szczegółach – odpowiedział Ernest Bejda na pytania tvn24.pl.