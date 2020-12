Wyniosła z CBA ponad 9 mln zł. Na jaw wychodzą kolejne szczegóły

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Warszawie wykazało, iż Katarzyna G. ukradła nie 4 mln, ale co najmniej 9 mln 230 tys. zł - czytamy w "Rzeczpospolitej". Wynosiła je z Biura od marca 2017 roku. Z analizy rachunków wynika, że jej mąż Dariusz G. pomnożył je do ponad 30 mln zł. I prawie wszystko przegrał.

Jak opisuje dziennik, zadłużona kasjerka wykorzystała niekontrolowany dostęp do gotówki CBA, wynosiła ją partiami – każdorazowo od 40 tys. do 100 tys. zł, w nominałach po 200 i 500 zł. Największą część gotówki oddawała mężowi, by ją pomnożył u bukmacherów. Za resztę kupują samochód, płacą za szkołę językową dla córek, oddają długi m.in. u komorników.