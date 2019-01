Euro ciągle blisko 4,28 zł. Fed na celowniku

Złoty kwotowany jest następująco: 4,2889 PLN za euro, 3,7567 PLN wobec dolara amerykańskiego, 3,7825 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 4,95 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,823% w przypadku obligacji 10-letnich.

Początek nowego tygodnia obrotu na rynku FX nie przynosi istotniejszych zmian. Do obecnego już tematu Brexit'u (ruch na GBP/PLN z 4,75 PLN do 4,95 PLN) dojdzie w tym tygodniu FED (posiedzenie 29-30/01). Inwestorzy zakładają, iż ponownie uwaga J. Powell'a skupiona będzie na czynnikach dla globalnego wzrostu, co docelowo może przynieść słabszego USD.