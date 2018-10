MFW obniża prognozy dla świata. Lepiej ocenia polską gospodarkę

Fot. World Economic Forum/CC BY-SA 2.0/Flickr Christine Lagarde stoi na czele Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podnosi prognozy wzrostu PKB Polski. Gorzej niż wcześniej postrzega potencjał rozwoju na świecie. Obniżył szacunki m.in. dla USA, Wielkiej Brytanii i Chin.

Wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszy do 4,4 proc. w tym roku - prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Oznacza to podwyżkę wobec wcześniejszych szacunków, prezentowanych w kwietniu. Wtedy MFW wskazywał na wynik rzędu 4,1 proc.

Nie zmienia to faktu, że szczyt koniunktury mamy już za sobą i MFW szacuje, że wzrost PKB spowolni w 2019 roku do 3,5 proc. Średnioroczna inflacja, a więc tempo wzrostu cen, ma przyspieszyć z 2 do 2,8 proc.

Czytaj więcej: GUS weryfikuje dane o PKB. Wzrost gospodarczy w 2017 roku jednak wyższy

Według MFW, stopa bezrobocia wyniesie 4,1 proc. w tym roku i 4 proc. w roku przyszłym wobec 4,9 proc. w 2017.

Paweł Borys: wzrost PKB ma silne fundamenty, ale widać chmury na horyzoncie

Podwyżka prognoz dla Polski wyróżnia się na tle pogarszających się perspektyw dla globalnej gospodarki. Według najnowszych wyliczeń, na świecie wzrost gospodarczy wyniesie 3,7 proc. w tym i przyszłym roku, a to oznacza obniżenie szacunków z kwietnia o 0,2 pkt proc.

Fundusz prognozuje też, że PKB USA przyspieszy do 2,9 proc. w 2018 i do 2,5 proc. w 2019 roku, co oznacza podtrzymanie prognozy na ten i obniżkę o 0,2 pkt proc. w 2019 roku wobec oczekiwań z kwietnia.

Czytaj więcej: PKB całej Polski jest mniejszy niż PKB Manhattanu, uważa ekspert

Ekonomiści MFW obniżyli też prognozy PKB dla Wielkiej Brytanii o 0,2 pkt proc. w tym roku do 1,4 proc. W przypadku strefy euro ogółem wyniesie 2 proc. (o 0,4 pkt proc. mniej niż wcześniej).

W przypadku Chin prognozowany wzrost PKB na ten rok to 6,6 proc., a na 2019 - 6,2 proc. Tym samym obniżone zostały szacunki na przyszły rok o 0,2 pkt proc.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl