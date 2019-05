Eurojackpot. Rekordowe 193 mln zł wygrał mieszkaniec powiatu piotrkowskiego

- We wczorajszym losowaniu Eurojackpot, w którym stawką było 390 000 000 zł (90 000 000 euro), padły dwie główne wygrane, w tym jedna w Polsce! Jej wartość to astronomiczne 193 396 500,00 zł (45 000 000 euro)! Nigdy wcześniej w historii naszego kraju wygrane nawet nie zbliżyły się do tej kwoty. Poprzedni rekord to 36 726 210,20 zł w Lotto trafione w 2017 roku w Skrzyszowie - napisano w komunikacie Totalizatora Sportowego.