Eurojackpot. Ponad 193 mln zł trafia do osoby z Polski. Aida Bella z Lotto: To absolutny rekord!

- Bardzo nas to cieszy. Tym bardziej, że to pierwsza tak duża wygrana. Eurojackpot wszedł do Polski w 2017 r., pół roku po wejściu w życie ustawy o grach hazardowych. Musieliśmy czekać niespełna dwa lata, by ta wygrana pierwszego stopnia padła w Polsce - dodaje Aida Bella.