Europa przestawia gospodarczą wajchę. Dla Polski to dobre wieści

Nowa strategia w Europie

Zobacz także: Rosja sprzedaje to, co ukradła. Uderzenie w całą Unię Europejską

Strategia zawiera również zachęty dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Do 2030 r., państwa członkowskie powinny realizować co najmniej 40 procent zakupów uzbrojenia poprzez wspólne zamówienia. Dodatkowo do 2030 roku wartość wewnątrzunijnego handlu obronnego powinna stanowić co najmniej 35 proc. wartości unijnego rynku zbrojeniowego. Komisja Europejska chce także, aby do 2030 roku 50 proc. budżetów krajów unijnych na uzbrojenie realizowano w Unii Europejskiej, a do 2035 roku - 60 proc.