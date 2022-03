Europa się zbroi. Kupuje amerykańską broń

Europa się zbroi

Do 2033 roku do 2 proc. PKB mają wrosnąć wydatki na obronność Danii. W ciągu najbliższych dwóch lat duński rząd chce wydać na obronność i działania humanitarne 7 mld koron.

Producenci broni rosną

Od 24 lutego na giełdzie nowojorskiej akcje Lockheeda wzrosły o ok. 10 proc. (z ok. 390 dolarów do ok. 430 dolarów), a akcje Raytheona - o 8 proc. (z niespełna 90 dolarów do ok. 97 dol.).