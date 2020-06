Europejska mapa cen hoteli i restauracji. Sześć krajów tańszych od Polski

Poza Unią warto zerknąć na Turcję, bo również należy do najtańszych najbliższych miejsc turystycznych. Ceny tu to zaledwie 51 proc. średniej europejskiej. Drożej jest np. w Czarnogórze, która od kilku lat zdobywa coraz większą popularność wśród Polaków.

Polska? Od niemal 10 lat stosunek krajowych cen do zagranicznych stawek… nie zmienia się. W 2010 roku wynosił 75,4 proc. średniej unijnej. Dziś to ponad 75,5 proc. Nie oznacza to oczywiście, że ceny nie rosły. Rosły, jednak bardzo podobnie w całej Unii Europejskiej.