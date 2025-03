Eutelsat podaje, że jej usługa OneWeb LEO, składająca się z 630 satelitów, już wspiera komunikację w Ukrainie. Informuje, że ma tam tysiące terminali, choć zastrzega, że nie wszystkie zostały podłączone do sieci.

W minioną środę rzecznik Eutelsatu zapewnił, że firma jest mocno zaangażowana we współpracę z nowymi partnerami. - Aktywnie współpracujemy z europejskimi instytucjami, aby umożliwić szybkie wdrożenie dodatkowych terminali użytkownika dla misji krytycznych i infrastruktury - stwierdził w rozmowie z serwisem Payload.

- Nad Europą Eutelsat oferuje te same możliwości co Starlink pod względem zasięgu i opóźnień (przesyłanych przez satelity danych - przyp. red.) - zapewnił przedstawiciel francuskiej firmy.

Uzależnienie od Starlinka i poszukiwanie alternatyw

W ciągu ostatnich trzech lat usługa Starlink od Elona Muska szybko rozprzestrzeniła się w całej Europie. Stała się bardzo ważnym narzędziem dla Ukrainy w walce przeciwko Rosji. Według raportów w 2024 roku Ukraina używała około 42 tys. terminali do wspierania działań wojennych. Jednak przyszłość tej łączności stoi obecnie pod znakiem zapytania .

Jednak sprawa wstrzymania usług dostarczanych Ukrainie wróciła w miniony weekend. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zareagował na sugestie Elona Muska o tym, że jeśli wyłączy Ukrainie Starlinka, to "cały front upadnie ".

UE traci wiarę w USA

Bez względu na to, jak rozwinie się sytuacja ze Starlinkiem i wsparciem USA, jedno jest pewne - Unia Europejska traci wiarę w to, że może w pełni polegać na Stanach Zjednoczonych w kwestii wsparcia obronnego. Komisja Europejska zaproponowała zainwestowanie imponującej kwoty 800 mld euro w ciągu najbliższych czterech lat na wsparcie różnych programów obronnych, w tym wzmocnienie możliwości komunikacji satelitarnej.

Christophe Grudler, francuski europoseł wspierający duży europejski projekt IRIS2, czyli stworzenia sieci satelitów telekomunikacyjnych, napisał w liście do UE: " Wzywam Komisję Europejską do natychmiastowego podjęcia środków w celu oceny wszystkich alternatywnych rozwiązań satelitarnych , które UE mogłaby zaoferować Ukrainie, gdyby ta groźba miała się zmaterializować".

Czy Eutelsat vs. główny konkurent z USA

Starlink natomiast ma w tej chwili na orbicie 6700 aktywnych satelitów i może obsługiwać wielokrotnie większą przepustowość niż Eutelsat. To może być problemem dla unijnych urzędników, którzy chcieliby zmotywować Europę do tego, by zrezygnowała z usługi Muska.