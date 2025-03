Awantura o Starlinki. Oto ile zarabia na nich Musk

"Nikt nie groził odcięciem Ukrainy od Starlinka. I podziękuj, ponieważ bez Starlinka Ukraina dawno by przegrała tę wojnę , a Rosjanie byliby teraz na granicy z Polską" - skomentował Marco Rubio na portalu X. Po tym wpisie Radosław Sikorski podziękował sekretarzowi stanu USA za potwierdzenie, iż "dzielni żołnierze Ukrainy mogą liczyć na niezbędną usługę internetową świadczoną wspólnie przez USA i Polskę". Do akcji wkroczył Elon Musk, który w bardzo ostrym tonie napisał: "Siedź cicho, mały człowieku. Płacisz niewielką część kosztów. I nie ma zamiennika dla Starlinka".

Przypomnijmy, że Starlink to satelitarny internet od SpaceX, który w ciągu zaledwie pięciu lat przekształcił się w potężny biznes. Według serwisu Payload w 2024 r. szacowane przychody Starlink wyniosły ponad 8 mld dolarów, co oznacza wzrost o 95 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Liczba użytkowników wzrosła dwukrotnie, osiągając 4,6 mln.

Kluczowe źródła przychodów

Prognozy przychodów ze Starlinków

Z koeli według Quilty Space przychody w 2025 roku przekroczą 11 miliardów złotych. Prognoza przychodów na rok 2025 obejmuje 7,5 mld USD z usług konsumenckich, 1,3 mld USD ze sprzedaży sprzętu i 3 mld USD z kontraktów rządowych USA. Transakcje rządowe obejmują sprzedaż satelitów do National Reconnaissance Office i Space Development Agency. Starlink obsługuje konstelację ponad 7000 satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej, zapewniając globalny dostęp do szybkiego Internetu. W 2024 roku Forbes pisał, że Spacex, do którego należy Starlink, może być teraz wyceniany na 350 miliardów dolarów, co czyniłoby go najcenniejszym startupem na świecie.