Exodus? Taka jest prawda o zachodnich firmach w Rosji

Niewiele firm opuściło Rosję

W przełożeniu na liczby: przed wybuchem wojny 1404 firmy z centralami w państwach UE i G7 miało 2405 spółek zależnych aktywnych w Rosji. Do końca listopada 2022 r. 120 z nich (ok. 8,5 proc.) pozbyło się co najmniej jednej spółki zależnej w państwie agresora.