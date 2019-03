Fabryka polskich samochodów elektrycznych ma kosztować 2 mld złotych. Jest 17 potencjalnych lokalizacji

- I taką kwotę musimy wyłożyć, żeby fabrykę zbudować w dobrym standardzie, czyli standardzie przemysłu 4.0, bez nadmiernej automatyzacji tam, gdzie nie jest to potrzebne - móił Piotr Zaremba, cytowany przez PAP.

Zanim fabryka ruszy pełną parą, przez 7 miesięcy będzie prowadzić produkcję próbną. Jak tłumaczył prezez EMP ma to wyeliminować błędy konstrukcyjne zanim gotowe auta trafią do klienta.

- W najbliższym czasie określimy 3-4 lokalizacje, które trafią na tzw. krótką listę - zapowiedział Zaremba. Podkreślił, że nowy zakład stworzy ok. 3 tys. miejsc pracy.

- Wszystkie te opcje mamy przeanalizowane i spotykamy się w tym momencie zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi dostawcami baterii po to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, która opcja w praktyce okaże się najbardziej efektywna - mówił Zaremba. - W pierwszym okresie będziemy robić to, co robią wszyscy na tym rynku, czyli będziemy posiłkować się dostawcami z zewnątrz.