"Oszczędzisz 50 tys. zł - tylko kup elektryka". Tyle teoria, dopłat - nie ma

Najnowsza analiza Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) pokazuje, gdzie jesteśmy na drodze do miliona aut elektrycznych w 2025 r. Na koniec 2018 r. jeździło po Polsce 3,5 tys. aut elektrycznych i hybryd typu plug-in (ładowane z gniazdka). Tradycyjne (stare) hybrydy według światowych norm nie zaliczają się do aut elektrycznych.

Tymczasem deklarację miliona aut elektrycznych na polskich drogach do 2025 r. złożył w 2015 r. ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki . Minęły trzy lata i do osiągnięcia celu brakuje 996 500 sztuk. Pytaliśmy w Kancelarii Premiera, czy plan jest nadal aktualny. Jednak do czasu opublikowania tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Trudno winić o te statystyki naszych rodaków, którzy mają zbyt skromne budżety, by kupować nowe samochody. Można jednak mieć żal do rządzących, że oprócz mówienia o elektromobilności, tak mało zrobili do tej pory, by opłacało się kupować elektryki.