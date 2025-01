Fabryka prochu w Polsce. Gigant już działa

Gazeta zwraca uwagę, że Grupa Azoty dostrzegła potencjał w przemyśle zbrojeniowym. Jak przypomniano, w listopadzie spółka podpisała list intencyjny z Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ), należącym do niej producentem amunicji Mesko i Agencją Rozwoju Przemysłu w sprawie zwiększenia produkcji materiałów wybuchowych w Polsce . Docelowo spółki mają stworzyć podmiot, który będzie odpowiadać za budowę fabryki nitrocelulozy i prochu.

Azoty tworzą biznesplan dla fabryki prochu

"To strategiczna inwestycja, bo Polska nie produkuje prochu wielobazowego, który jest niezbędny we współczesnej armii. Musimy go kupować za granicą, w interesie naszego kraju jest więc uruchomienie własnej produkcji. Grupa Azoty będzie pełniła kluczową rolę w tym przedsięwzięciu jako producent nitrocelulozy - podstawowego składnika prochu" - podkreśla "PB".