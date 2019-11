Facebook to teraz FACEBOOK. Firma zmienia logo

Do Facebooka należą m. in takie aplikacje jak Messenger, Instagram czy WhatsApp. Według Facebooka konsumenci powinni wiedzieć, które firmy odpowiadają za używane przez nich produkty. "Zmiana uświadomi ludziom i firmom, jaka jest nasza struktura własności" – podkreślono w komunikacie firmy.

Wcześniej firma zadecydowała o dołączeniu swojej nazwy do marek należących do korporacji. Tak powstały: "Instagram from Facebook" i "WhatsApp from Facebook" ("Instagram Facebooka" i "WhatsApp Facebooka"). Wtedy firma również tłumaczyła, że chodzi o wprowadzenie większej transparentności dotyczącej struktury firmy.