Farmaceuta wystawi pacjentowi receptę na leki refundowane

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty to dokument, na który środowisko aptekarskie czeka już od wielu lat. Stworzyli go eksperci w ramach zespołu powołanego przez ministra zdrowia 27 października 2017 r. Prace nad nim zostały ukończone 16 stycznia i od tego czasu nad projektem pracowało ministerstwo zdrowia.

W tym tygodniu projekt po raz pierwszy ujrzał światło dzienne i został oddany do konsultacji publicznych. Opinie na temat jego zawartości będą zbierane przez resort zdrowia przez najbliższe 21 dni.

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty liczy sobie 91 stron, z czego 20 stron stanowią zmiany w innych ustawach. Niewiele krótsze jest jego uzasadnienie, które ma 62 strony. Dokument jest obszerny i zawiera kilka rewolucyjnych zmian, o które środowisko farmaceutyczne apelowało już od dawna. Jedną z nich jest możliwość wystawiania recept na leki refundowane w aptekach. Możliwe to będzie dzięki tzw. recepcie kontynuowanej (czytaj więcej: Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty w konsultacjach publicznych!)

Lekarz wystawi "receptę kontynuowaną", a farmaceuta…

W ramach ustawy o zawodzie farmaceuty przewidziano szereg zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne. Jedna z nich zakłada wystawianie przez lekarzy „recept kontynuowanych”. Wystawiane będą one w formie elektronicznej, a uprawniony farmaceuta będzie mógł na ich podstawie, w ramach sprawowania opieki farmaceutycznej, wystawić własną receptę na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne.

Farmaceuta wystawi w takich sytuacjach receptę na podstawie zapisanego w SIM (System Informacji Medycznej) zlecenia lekarza dotyczącego kontynuacji terapii produktem leczniczym, środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobem medycznym, przepisanym na recepcie kontynuowanej. Będzie mógł to zrobić w terminie określonym przez lekarza wystawiającego receptę kontynuowaną, ale nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty wystawienia tej recepty.

Jednocześnie łączna ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, na recepcie od farmaceuty, nie będzie mogła przekroczyć ilości niezbędnej pacjentowi do 360-dniowego okresu stosowania. Wyliczany on będzie na podstawie sposobu dawkowania określonego na recepcie kontynuowanej, przy czym ilość produktu leczniczego na jednej recepcie nie może przekraczać ilości niezbędnej do stosowania w okresie określonym przez lekarza.

Z treści projektu ustawy o zawodzie farmaceuty wynika też, że farmaceuta będzie mógł wystawić pacjentowi receptę, po wykonaniu przez siebie testu diagnostycznego, pomiaru ciśnienia krwi lub innej czynności w ramach sprawowania opieki farmaceutycznej. Pod warunkiem jednak, jeśli lekarz wystawiający receptę kontynuowaną zleci ich wykonanie.

Jak będzie wyglądać recepta od farmaceuty?

Recepty wystawiane przez farmaceutów będą wystawiane w postaci elektronicznej. Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty przewiduje ich wystawianie także w formie papierowej, ale tylko w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego lub wystawiania recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości. Recepty w formie papierowej będą wystawiać także, farmaceuci "będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przenoszący się po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu tymczasowego i okazjonalnego wykonywania czynności zawodowych farmaceuty". Projekt ustawy nie zawiera jednak wzoru takiej recepty papierowej.

Farmaceuta na recepcie będzie mógł wypisać leki z kategorii Rp i Rpz (bez Rpw). W przypadku wypisania na niej leków refundowanych, recepta będzie musiała zawierać te same dane, co recepta lekarska. Jednocześnie recepta taka będzie realizowana z odpłatnością określoną przez lekarza na recepcie kontynuowanej.

Po co takie zmiany?

– Projekt przewiduje możliwość wystawiania recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego przez uprawnionego farmaceutę w ramach sprawowanej opieki farmaceutycznej. Jest to nowe uprawnienie, które stoi w zgodzie z założeniem lepszego wykorzystania potencjału zawodowego farmaceutów – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jego autorzy zwracają uwagę, że w wielu krajach farmaceuci mają możliwość wystawiania recepty jako kontynuacji terapii. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów chorujących na choroby przewlekłe. W polskim systemie ochrony zdrowia usługa preskrypcji kontynuacyjnej funkcjonuje od 1 stycznia 2016 r. i dotyczy pielęgniarek oraz położnych. Należy jednak zauważyć, że apteki są relatywnie łatwo dostępnymi placówkami ochrony zdrowia (także w czasie świąt, w porze nocnej), a na konsultacje nie trzeba czekać.

– Analizując uprawnienia farmaceutów do preskrypcji w różnych krajach świata, należy zauważyć, że w wielu z nich farmaceuci mają dużo szerszy zakres kompetencji niż tylko kontynuacja zlecenia lekarza, np. w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Nowej Zelandii i Australii farmaceuta samodzielnie ordynuje lek. W preskrypcji zależnej farmaceuta powtarza wcześniejszą ordynację lekarza. Farmaceuta może przepisać dalsze przyjmowanie leków po przeprowadzeniu efektywnej konsultacji skoncentrowanej na pacjencie i upewnieniu się, że leki są dla niego bezpieczne i skuteczne – czytamy w uzasadnieniu.

Decyzja lekarza, odpowiedzialność farmaceuty

Farmaceuta wystawiając receptę kontynuacyjną jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnymi wynikami terapii i stanem zdrowia pacjenta oraz do wykorzystania swojej wiedzy klinicznej i umiejętności skutecznej konsultacji, aby zdecydować, czy możliwość zastosowania opisywanego rozwiązania jest dla pacjenta bezpieczna. W uzasadnieniu ustawy czytamy, że farmaceuta na podstawie zlecenia lekarskiego powinien analizować farmakoterapię, a następnie albo uzupełniać ilość leku tak, by zabezpieczyć terapię pacjenta do terminu następnej wizyty, albo skonsultować się z lekarzem prowadzącym w przypadku problemów z przestrzeganiem zaleceń lub działaniami niepożądanymi.

– Do decyzji lekarza należałoby określenie liczby powtórzonych w ten sposób recept oraz rodzajów leków, które mogą być w tym trybie przepisane. Zaletą tego rozwiązania jest zapewnienie pacjentowi lepszego dostępu do leków, przy wykorzystaniu wiedzy farmaceutów do oceny skuteczności farmakoterapii. Rozwiązanie to jest istotne w opiece nad pacjentami cierpiącymi na choroby przewlekłe – argumentują autorzy ustawy.

