Fermy drobiu i spalarnie śmieci tuż za płotem. Wchodzą nowe przepisy

- To bardzo niebezpieczne rozwiązanie. Przy wydawaniu decyzji środowiskowej stroną postępowania nie będzie już właściciel nieruchomości, która leży 103 metry od granic działki, na której realizowana jest np. ferma na 7 mln kur - mówi "Rz" Łukasz Kosiedowski, zastępca dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Do tej pory inwestor często sztucznie wydzielał mniejszą działkę na środku większej, przez co praktycznie nie miał sąsiadów. I nikt nie przylegał bezpośrednio do gruntu, na którym miała powstać ferma.