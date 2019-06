Festiwal Pol'and'Rock bez specjalnych pociągów. "Korki będą gigantyczne, ale to nie największy problem"

Specjalne pociągi po raz pierwszy od lat nie zawiozą woodstockowiczów do Kostrzyna nad Odrą. Zdaniem władz i ekspertów to oznacza jedno: gigantyczne korki. Trasa ze stolicy może się w najgorszym scenariuszu wydłużyć do 10 godzin. - Ale to bynajmniej nie jest największy problem - mówi nam burmistrz miasta.

