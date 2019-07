Finanse Fundacji Lux Veritatis. Maybacha w garażu nie ma, jest przyczepa i 3 mln zł zysku

Grunty o wartości 5 mln zł, sprzęt i urządzenia telewizyjne za 24 mln zł oraz budynki za 32 mln zł. To część majątku Fundacji Lux Veritatis (LV). Fundacja złożyła właśnie w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawozdania finansowe za 2018 rok.

Wnioski? Biznes znacznie przyśpieszył. Zyski urosły o ponad 100 proc. w ciągu roku. Dokumenty potwierdzają jednak, że działalność Lux Vertatis w większości utrzymują słuchacze Radia Maryja i oglądający Telewizję Trwam. Darowizny stanowią aż 70 proc. wszystkich przychodów. LV korzysta również nieodpłatnie z kilku nieruchomości: jednej we Wrocławiu i czterech w Toruniu.

W ubiegłym roku przychody Fundacji wyniosły 48 mln zł. Z tego działalność statutowa, czyli właśnie darowizny, to 34 mln zł.

Działalność gospodarcza zagwarantowała 13,4 mln zł przychodów. To głównie produkcja i emisja programów telewizyjnych, sprzedaż reklam oraz udostępnianie sygnału. LV sprzedaje również religijne książki, płyty DVD i CD. Przychód z tej części biznesu to "tylko" 242 tys. zł. Więcej udało się zarobić za granicą, ale to głównie dzięki udostępnianiu sygnału telewizyjnego.