Finlandia podjęła decyzję. Zamyka granicę z Rosją

Wojna w Ukrainie. Finlandia zamyka granicę z Rosją

Decyzję tę rządzący podjęli w odpowiedzi na rosnący napływ migrantów z krajów trzecich. Jest to odpowiedź na " zorganizowane działanie państwa rosyjskiego zmierzające do wywarcia wpływu " – podkreślił premier Petteri Orpo na konferencji w Helsinkach .

Zamknięta zostanie cała granica, w tym ostatnie otwarte dotąd przejście na dalekiej północy w Laponii, w kierunku na Murmańsk (ok. 250 km od granicy). Decyzja wejdzie w życie w nocy ze środy w czwartek i będzie obowiązywać przez dwa tygodnie.

Cztery najbardziej uczęszczane przejścia na południowym wschodzie kraju zamknięte są do połowy lutego. Skupiały one skupiające ruch z Petersburga i Moskwy. Trzy przejścia północne będą nieczynne wstępnie do 23 grudnia.