Firma chce wkroczyć na europejski rynek. Oferuje mięso z drukarek 3D

Redefine Meat specjalizuje się w produkcji mięsa w sposób alternatywny, a asortyment wytwarzany przez firmę jest w całości pochodzenia roślinnego. Do celów produkcyjnych wykorzystuje sojowe i grochowe proteiny, ciecierzycę, buraki, drożdże oraz olej kokosowy. Co ciekawe, produkty, które imitują mięso, są produkowane za pomocą wielkoformatowych drukarek 3D.

Produkty firmy są już znane w Europie

Redefine Meat ma ambitne plany

Innowacje, jakie wprowadziła firma, utwierdzają jej mocną pozycję na rynku.

- Nasz produkt to mięso, ma te same cechy, po prostu jest wytwarzany w inny sposób - powiedział Eshchar Ben-Shitrit, dyrektor Redefine Meat. - Fakt, że nasze produkty są teraz sprzedawane przez Giraudi Meats, czyli importera, które oferuje również wysokiej jakości mięso, pokazuje, że nie są to wyłącznie alternatywne produkty wegańskie - dodał.