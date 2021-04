Firma pomyliła się o 18 zł. PFRON idzie w zaparte i nakłada ponad 100 tys. zł kary

Jeśli organ pomyli się na niekorzyść osoby uprawnionej do otrzymywania jakichś świadczeń, w najlepszym razie zapłaci odsetki za zwłokę. W odwrotnym scenariuszy, tzn. gdy to my za mało wpłacimy na konto instytucji, ta wyciąga najcięższe działa administracyjne.

Tak było w przypadku firmy, która zatrudnia osoby niepełnosprawne i z tego tytułu otrzymuje dofinansowanie od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PRFON). W lipcu 2018 roku pracownik odpowiedzialny za zrobienie przelewu do zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pomylił się i zamiast kwoty 1275,30 zł przelał 1257,30 zł, czyli o 18 zł za mało. Sam zorientował się, że popełnił błąd i dopłacił kwotę oraz nie czekając na wezwanie urzędu, poddał się tzw. samoukaraniu, czyli wpłacił dodatkowo do PFRON 30 proc. wysokości brakującej kwoty. O sprawie informuje "Dziennik gazeta Prawna".

Kilkanaście miesięcy później Fundusz przeprowadził kontrolę u pracodawcy. Uznał, że zaniżenie płatności za lipiec 2018 roku było przewinieniem na tyle ciężkim, że można uznać, że firma nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Wezwał firmę do zwrotu dopłat za wszystkich niepełnosprawnych za lipiec 2018 roku. Jako że firma ma status zakładu pracy chronionej, osoby z niepełnosprawnościami tworzą większość załogi. Do zwrotu jest więc, bagatela, 101,98 tys. zł plus odsetki, które urosły do blisko 20 tys. zł.