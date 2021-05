Firmy, baczność! Błaszczak chce wydawać rozkazy przedsiębiorcom

Nicki nick 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

niby ok ale podejrzewam że skończy się jak zwykle - będzie to instrument do walki z konkurencją która nie smaruje w MON na rzecz tych co smarują. A obronność ? jak potrzeba to ta władza albo przyszła (bo PiS-PO to jedna rodzina) za srebrniki ze "smaru" to i bomby lotnicze i pociski sprywatyzują w ten (Obajtek/Maciarewicz) lub inny (Nowak/Sienkiewicz) sposób.