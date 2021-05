Szczepienia w firmach. "Jak się zaszczepisz, dostaniesz 500 zł"

Babcia 28 min. temu zgłoś do moderacji 7 5 Odpowiedz

Kto za to płaci?! Nigdy nie było takiego cyrku ze szczepieniami. Jak wynalezli szczepionki po latach badań, po zaszczepieniu choroby znikały. Teraz to depopulacja, nie szczepienie. Dr Mengele zarabia i rzady też. Ludzie , zacznijcie myśleć. Mordują was , a wy idziecie na rzeź jak baranki. Firmy zarabiają na truciznie miliardy dolarów, szczepionki nie chronią. Już mówią o 3 dawce. Co to za choroba, ktora " leczy " się szczepionka?!