Firmy energochłonne z dodatkowym wsparciem. Rząd jeszcze w grudniu podejmie decyzję

Kto otrzyma pomoc od państwa?

Z uzasadnienia dowiadujemy się, że o pomoc może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia warunek energochłonności (koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3 proc. jego wartości produkcji w 2021 r. albo co najmniej 6 proc. w pierwszym półroczu 2022 r.) oraz uzyskuje większość przychodu lub wartości produkcji z działalności w jednej, lub wielu podklasach PKD, lub kodach PRODCOM wymienionych w Programie.

Wysokość pomocy wynika z kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup gazu i energii elektrycznej w wybranych miesiącach, maksymalnie od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Do jej obliczenia potrzebna jest wiedza o średniej cenie brutto za MWh we wspomnianym okresie.