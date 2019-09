Firmy farmaceutyczne większe niż motoryzacja. Powód? Ludzie się starzeją

W najbliższych pięciu latach na badania i rozwój w branży leków wydane zostanie aż 240 mld dol. To daje jej pozycję lidera na świecie, nawet przed branżą IT - wynika z prognoz dr. Waldemara Karpy, eksperta w dziedzinie ekonomii i zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego. Przez dwa lata analizował światowy sektor medyczny i opublikował niedawno książkę „Osobliwości innowacji medycznych. Analiza ekonomiczna”.

Przychody większe niż motoryzacji

38,5 proc. globalnych przychodów sektora medycznego generują firmy z Ameryki Północnej, niespełna 23 proc. to firmy europejskie, a 18,5 proc. wypracowują podmioty z Azji z wyłączeniem Japonii. Kraj Kwitnącej Wiśni to aż 10 procent światowych przychodów firm farmaceutycznych - podał w książce dr Karpa.

Za rozwojem sektora medycznego stoją ogromne pieniądze przeznaczane na badania i rozwój. Wszystko to pochodna coraz szybciej starzejących się bogatych społeczeństw. W Niemczech średni wiek to 47 lat, czyli o 10 lat więcej niż 30 lat temu. W Polsce - 41 lat, czyli dziewięć lat więcej niż 30 lat temu. Najstarsi są mieszkańcy Monako (średnia to 53 lata) i Japonii (47 lat). Popyt na leki w miarę starzenia się społeczeństw rośnie. A co za tym idzie i zarobki firm farmaceutycznych idą w górę.