Firmy z Zachodu wspierają Rosję. "Sankcje sankcjami, a interesy idą swoim rytmem"

Chorwacka spółka Adria Winch i włoska Melcal to dwaj najważniejsi dostawcy, wysyłający przez pośredników swoje towary do stoczni w Petersburgu i Zielonodolsku w Tatarstanie – ustaliło BBC. Jak wskazuje, pierwsza z nich eksportuje do Rosji elementy wyposażenia pokładowego (które wyprodukował francuski koncern Schneider Electric), a druga – sprzedawała rosyjskim stoczniom m.in. dźwigi i części zamienne do okrętów.