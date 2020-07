Fit Boxy Catering czy FitBoxy? Wyjaśnienia do tekstu money.pl

Sprawę opisaliśmy, by pokazać jak "Janusze cateringowego biznesu" próbują najtańsze produkty sprzedawać pod szyldem premium. A w obliczu kryzysu, zamiast pomóc swoim klientom, udają jedynie, że mają "awarię prądu". A to, że można nawet z takich problemów wyjść z twarzą udowodnił parę lat temu Green Caffe Nero i jej prezes Adam Ringer . W tekście wyraźnie zaznaczyliśmy o jaką firmę chodzi, był zrzut z kontroli sanepidu z nazwą spółki, było logo Fit Boxy Catering.

Pech chciał, że jest też drugie przedsiębiorstwo, które także działa pod nazwą… FitBoxy. Ta marka wywodzi się z Krakowa, świadczy usługę podobną - dostarcza lodówki do firm i zapełnia je posiłkami dla pracowników. I niestety dziś to ona jest hejtowana w internecie, oznaczana w social mediach, pokazywana jako rzekomo nierzetelna.

Oczywiście mogę mieć zarzut do firmy Fit Food Poland z Krakowa, która świadczy usługi pod nazwą FitBoxy, że sądownie nie próbowała wymóc na pomorskim konkurencie zmiany nazwy. To był jej błąd, bo z moich informacji wynika, że to krakowska spółka ma zastrzeżone prawa do nazwy "FitBoxy".