usa oprac. wz 1 godzinę temu

Fitch obniża perspektywę ratingu USA. "Pogorszenie stanu finansów publicznych"

Perspektywę ratingu obniżono ze "stabilnej" do "negatywnej". Jak podaje agencja, finanse publiczne są w złym stanie, a nic nie wskazuje na to, by kryzys miał się szybko zakończyć.

Podziel się Dodaj komentarz