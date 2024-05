Flagowa obietnica Tuska. Lewica stawia sprawę jasno. "Nie poprzemy żadnego wariantu"

- Kredyt 0 proc. podnosi koszty mieszkań. To nie jest zdanie Lewicy, tylko wszystkich specjalistów, którzy na budownictwie znają się o wiele lepiej ode mnie. To nie jest program kierowany do młodego pokolenia, któremu głównie brakuje mieszkań - przekonywał na antenie Radia ZET lider Lewicy.

- Kiedy państwo zwraca odsetki, to są 2 grupy, które zarabiają. Ceny mieszkań rosną – zarabiają deweloperzy, zarabiają banki, bo podnoszą opłaty. Więc to jest wariant, który nam nie odpowiada - dodał Włodzimierz Czarzasty.

- Jest stanowisko. Nie podoba nam się kredyt 0 proc. Żeby był kredyt 0 proc., to ktoś musi mieć zdolność kredytową. Młode pokolenie w większości nie ma - przekonywał w Radiu ZET polityk.

Projekt "Mieszkania na start"

"Mieszkanie na start", to nowy program na kredyt mieszkaniowy, który ma zastąpić dotychczas funkcjonujący Bezpieczny kredyt 2 proc. i rodzinny kredyt mieszkaniowy.

Kredytobiorcy kwalifikujący się do uzyskania pomocy finansowej mają otrzymać wsparcie w formie dopłat do rat. Wyższa pomoc zostanie skierowana do wieloosobowych gospodarstw domowych, w szczególności rodzin z dziećmi.

Wysokość dopłaty do rat będzie uzależniona od liczby dzieci znajdujących się w gospodarstwie domowym - od 1,5 proc. dla gospodarstw domowych, w których skład nie wchodzi żadne dziecko do 0 proc. dla gospodarstw domowych z co najmniej trójką dzieci.

Zachowana również zostanie możliwość udzielenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty części kredytu.

- Pakiet rozwiązań dotyczących mieszkalnictwa jest wciąż konsultowany, do Sejmu może trafić pod koniec czerwca - poinformował wiceminister rozwoju i technologii Jacek Tomczak.

Spory w koalicji

Kredyt 0 proc. nie jest jedynym tematem, w którym koalicjanci się różnią. Wcześniej głośno było o sporze ws. składki zdrowotnej.

Nowa sejmowa większość pod kierownictwem premiera Donalda Tuska deklarowała przywrócenie dawnego porządku, wpisując powrót do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej do umowy koalicyjnej oraz na listę "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów". Dwa miesiące temu okazało się, że obietnica ta może nie zostać zrealizowana w takim kształcie, jak obiecywali politycy. Wtedy ostro zareagował koalicjant.

- Kwestia składki zdrowotnej jest naszym być albo nie być w koalicji - powiedział podczas konwencji samorządowej Szymon Hołownia.

Kolejnym tematem, który może poróżnić koalicję jest CPK. Rząd jeszcze nie podjął oficjalnie decyzji co dalej z projektem, tymczasem Lewica już ogłosiła swoje stanowisko w tej sprawie.

- Chcemy tego projektu, ale on musi być urealniony. Będziemy walczyli o ten projekt - zapowiedział na konferencji prasowej ws. CPK lider Lewicy Robert Biedroń.

gospodarka rząd lewica

