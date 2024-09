Forum Ochrony Zdrowia w Karpaczu

Jednym z kluczowych tematów poruszanych podczas Forum Ochrony Zdrowia będzie kwestia odwrócenia piramidy świadczeń zdrowotnych. Panel "Odwróćmy piramidę" skupi się na roli, jaką podstawowa opieka zdrowotna (POZ) powinna odgrywać w systemie ochrony zdrowia. Obecnie większość świadczeń realizowana jest w ramach lecznictwa szpitalnego, co obciąża system i powoduje nierówności w dostępie do opieki. Przeniesienie ciężaru z lecznictwa szpitalnego na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) oraz POZ to jedno z priorytetowych działań na najbliższe lata, które może znacząco poprawić efektywność całego systemu opieki zdrowotnej.