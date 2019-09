Fundusz Dróg Samorządowych. Morawiecki oficjalnie przekazał pieniądze powiatowi świebodzińskiemu

- Skończyły się czasy, gdy były dziury w budżecie i chcemy, by skończyły się czasy, gdy są dziury w drogach – powiedział Mateusz Morawiecki w Świebodzinie, gdzie uczestniczył w briefingu dotyczącym dofinansowania dla powiatu świebodzińskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

FDS jest nowym narzędziem wsparcia samorządów w modernizacji infrastruktury drogowej i ma służyć do walki z tzw. wykluczeniem komunikacyjnym. Ministerstwo Infrastruktury chce, by do 2028 roku przekazał samorządom 36 mld zł.